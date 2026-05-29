11 giugno – h 10:00 / Raccontare il genocidio, webinar per giornalisti

Giovedì 𝟏𝟏 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 2026, ore 10-11

📍 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 su Zoom

➡ Partecipazione 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐚, previa iscrizione: https://bit.ly/webinar_RaccontareGenocidio

👥 𝐏𝐞𝐫: giornalisti, professionisti della comunicazione, ma anche chiunque sia curioso dei temi trattati

💬 Con 𝑮𝒊𝒅𝒆𝒐𝒏 𝑳𝒆𝒗𝒚, giornalista israeliano, 𝑵𝒊𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒕𝒂 𝑫𝒆𝒏𝒕𝒊𝒄𝒐, giornalista. Modera 𝑹𝒊𝒄𝒄𝒂𝒓𝒅𝒐 𝑴𝒊𝒄𝒉𝒆𝒍𝒖𝒄𝒄𝒊, giornalista

Ci sono momenti della Storia dell’umanità che 𝐜𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐠𝐚𝐧𝐨 𝐞 𝐜𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐦𝐚𝐧𝐨 𝐚 𝐟𝐚𝐫𝐜𝐢 𝐯𝐨𝐜𝐞 delle vittime e megafono di una speranza resiliente. In questo, il ruolo dei giornalisti e della stampa è di fondamentale importanza. Ma come raccontare un genocidio?

🔍 In questo webinar, pensato per giornalisti ed esperti della comunicazione, ma aperto anche al pubblico generale, affronteremo questo importante tema in un dialogo tra giornalisti con 𝑮𝒊𝒅𝒆𝒐𝒏 𝑳𝒆𝒗𝒚, giornalista per il quotidiano israeliano @haaretz e per il settimanale italiano @internazionale, e @denticonicoletta, giornalista ed esperta di cooperazione internazionale e diritti umani, con la moderazione di @riccardomiche, a partire da un importante documento ecumenico, redatto da @kairospal ed edito in Italia nel libro “𝘜𝘯 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘷𝘦𝘳𝘪𝘵à: 𝘭𝘢 𝘧𝘦𝘥𝘦 𝘪𝘯 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘥𝘪 𝘨𝘦𝘯𝘰𝘤𝘪𝘥𝘪𝘰”.

❔ Sarà previsto un 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐐&𝐀, in cui fare domande ai relatori.