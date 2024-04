Il racconto di Zainab, da Gaza sotto bombardamenti e aggressioni Trentaduesimo giorno della guerra a Gaza, 7 novembre 2023 Versiamo carissime lacrime per coloro che sono ancora vivi. Per la prima volta dall’inizio di questa brutale aggressione contro Gaza, sento il desiderio di piangere. Non ho pianto per i martiri, che sono arrivati a 10.165,…