Articolo pubblicato originariamente su The Palestine Chronicle e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite Il prigioniero palestinese Ahmad Manasra ha denunciato gravi maltrattamenti all’interno della prigione israeliana, secondo quanto riferito dalla Commissione per gli Affari dei Prigionieri. La Commissione ha dichiarato che, durante un’udienza in tribunale sulla proroga della sua detenzione in isolamento, Manasra,…