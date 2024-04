Apartheid Idrico

Articolo pubblicato originariamente su Magazine +972 e tradotto dall’inglese da Alessandra Mecozzi per Palestina cultura è libertà Donna palestinese che usa un tubo dell’acqua a Masafer Yatta, in Cisgiordania, 10 maggio 2022. (Wisam Hashlamoun/Flash90) In tutta la Cisgiordania, palestinesi e coloni israeliani hanno un accesso molto diverso alle risorse idriche, anche quando vivono sulla stessa…