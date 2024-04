Articolo pubblicato originariamente su Palestine Chronicle e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto Nasser ha calcolato male la reazione di Israele. Sebbene il governo israeliano sapesse benissimo che Nasser non intendeva andare in guerra, ha usato la sua politica del rischio calcolato come pretesto per iniziare una guerra tutta sua, con l’obiettivo di costruire un mini-impero,…