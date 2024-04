Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite Di Lubna Masarwa Manifestanti palestinesi in piedi dietro pneumatici in fiamme in un contenitore di rifiuti durante un’incursione israeliana nel campo profughi di Shuafat il 10 ottobre (AFP) I residenti di Shuafat non possono ricevere assistenza sanitaria e beni di…