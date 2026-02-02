All’interno di un pogrom coordinato e condotto da coloni-soldati provenienti da diversi villaggi a Masafer Yatta
Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Mentre i coloni incendiavano le case e saccheggiavano il bestiame in tre villaggi per oltre cinque ore, i soldati israeliani bloccavano le ambulanze, arrestavano le vittime e partecipavano persino alle aggressioni. Ecco come si sono svolti i fatti. Di Basel…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie
Parteciperò alla conferenza stampa presso la Fondazione Basso il 19 Mercoledì 19 febbraio. G. Grenga