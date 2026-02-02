Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite

Mentre i coloni incendiavano le case e saccheggiavano il bestiame in tre villaggi per oltre cinque ore, i soldati israeliani bloccavano le ambulanze, arrestavano le vittime e partecipavano persino alle aggressioni. Ecco come si sono svolti i fatti.

La sera del 27 gennaio, i coloni israeliani hanno lanciato uno dei pogrom più devastanti degli ultimi tempi contro le comunità palestinesi di Masafer Yatta, attaccando contemporaneamente tre villaggi con quello che sembrava essere un livello di coordinamento senza precedenti con l’esercito israeliano.

Dopo aver ricevuto messaggi di soccorso tramite WhatsApp dai residenti di Al-Fakheit, Al-Tuban e Al-Halawa, che segnalavano che i coloni si stavano spostando da un villaggio all’altro, rubando pecore, attaccando famiglie e appiccando incendi, mi sono diretto verso la zona con un gruppo di circa 20 attivisti palestinesi, israeliani e internazionali. A un certo punto, un veicolo dei coloni ha bloccato il nostro passaggio, ritardando di alcuni minuti cruciali l’arrivo dei vigili del fuoco volontari del vicino villaggio di At-Tuwani, che stavano cercando di raggiungere il luogo con un piccolo serbatoio d’acqua montato su un veicolo a quattro ruote motrici.

Quando finalmente abbiamo raggiunto Al-Tuban, siamo andati ad aiutare Samir Hamamda, 42 anni, e la sua famiglia, che vivevano in un capanno da quando le forze israeliane avevano demolito la loro casa a novembre. I coloni si erano avvicinati alla struttura poco prima del nostro arrivo; non riuscendo a sfondare la porta chiusa a chiave, hanno raccolto legna e paglia contro l’ingresso e le hanno dato fuoco prima di andarsene. Siamo riusciti a spegnere le fiamme, ma il fumo denso ha causato difficoltà respiratorie a uno dei bambini.

Guardandoci intorno, abbiamo visto incendi divampare anche nei villaggi vicini e sulle strade circostanti circolavano solo veicoli dei coloni. È stato allora che abbiamo compreso la portata dell’attacco.

Ad Al-Tuban, gli abitanti ci hanno detto che nella vicina Al-Fakheit, Mohammad Abu Sabha, 49 anni, era rimasto ferito e aveva urgente bisogno di assistenza medica. Siamo andati direttamente a casa sua, dove lo abbiamo trovato disteso a terra, sanguinante, vomitante e privo di sensi, circondato dai familiari. Secondo i suoi parenti, Mohammad si stava preparando a correre in aiuto degli abitanti di Al-Halawa che erano già stati attaccati, quando i coloni lo hanno aggredito e assalito vicino a casa sua.

Le riprese di una telecamera di sorveglianza installata nella casa della famiglia Abu Sabha mostrano un gruppo di coloni mascherati armati di mazze che aggrediscono Mohammad mentre si trova all’esterno. Dopo che è caduto a terra, i coloni si sono scagliati contro la sua famiglia, colpendo alla mano la figlia sedicenne Naghm prima che riuscisse a rifugiarsi in casa con i fratelli più piccoli.

L’anziana madre di Mohammad, Duha, non è riuscita a raggiungere la casa in tempo. I coloni l’hanno colpita alla testa, le hanno rotto un braccio e fratturato una costola. Hanno poi rotto la finestra della stanza dove la famiglia si era rifugiata, hanno spruzzato gas lacrimogeni all’interno e hanno fracassato i vetri dell’auto della famiglia prima di lasciare la scena.

Con i paramedici riluttanti ad entrare nella zona a causa dei continui attacchi e senza una protezione sufficiente, Mohammad è rimasto a terra sanguinante per circa un’ora prima di ricevere cure. Lui e sua madre sono stati infine trasportati insieme in un’unica ambulanza all’ospedale Al-Ahli di Hebron. Mohammad rimane ricoverato in ospedale con emorragia alla testa e contusioni multiple, mentre anche sua madre è in cura per le ferite riportate.

A quel punto, abbiamo fatto inversione per scortare due ambulanze che avevano perso due volte la strada mentre cercavano di spostarsi tra i villaggi.

Abbiamo proseguito con una delle ambulanze verso Al-Halawa, dove avevamo ricevuto segnalazioni di un altro attacco. Circa cinque veicoli ci hanno accompagnato, mentre un veicolo dell’amministrazione civile israeliana ci seguiva.

All’ingresso del villaggio, un colono ha bloccato la strada con il suo veicolo, mentre almeno due veicoli militari erano presenti nelle vicinanze. Il colono ha gridato ai soldati in ebraico: “Fermali, [sono] arabi!”. Un soldato è quindi saltato fuori, ha armato il fucile, lo ha puntato direttamente contro di noi e ci ha ordinato di fermarci, confiscando la chiave di uno dei veicoli.

I paramedici e due giovani sono scesi dall’ambulanza e hanno corso verso il villaggio. Quando abbiamo cercato di seguirli, i soldati ci hanno fermato puntandoci contro le armi. A quel punto, sempre più coloni armati – con armi da fuoco e mazze, alcuni con il volto coperto – hanno cominciato ad affluire dai vicini avamposti di Mitzpe Yair e Avigayil. La situazione è diventata rapidamente spaventosa.

Sebbene inizialmente i soldati sembrassero consentire all’ambulanza di procedere, i coloni si sono messi in mezzo alla strada con le loro armi e l’hanno bloccata. I soldati hanno quindi fermato anche l’ambulanza, impedendole di entrare ad Al-Halawa.

Siamo rimasti bloccati sul posto per almeno mezz’ora. Quando i soldati hanno finalmente restituito la chiave confiscata, abbiamo deciso di tornare indietro verso Al-Fakheit, poiché l’accesso ad Al-Halawa rimaneva bloccato. Tre attivisti israeliani che erano con noi sono saliti sull’ambulanza insieme all’autista, che era rimasto solo, prima che i coloni aprissero la porta dell’ambulanza e tentassero di aggredirli.

Un colono ha colpito il finestrino di un veicolo vicino con la sua arma, mentre un soldato ha confiscato il telefono di Nidal Abu Aram, capo del Consiglio di Masafer Yatta, per impedirgli di filmare. Dopo un po’ di tempo, il soldato ha gettato il telefono nella nostra auto. Nel frattempo, i coloni mascherati si muovevano liberamente tra i nostri veicoli, mentre i soldati stavano a guardare.

Siamo tornati ad Al-Fakheit fino a quando non è stato finalmente raggiunto un accordo con l’Ufficio di coordinamento distrettuale dell’esercito, che ha permesso all’ambulanza di entrare ad Al-Halawa scortata dall’Amministrazione civile e dalla polizia. Solo più tardi abbiamo saputo cosa era successo ad Al-Halawa, dove l’attacco di quel giorno era iniziato e finito.

Un assalto altamente orchestrato

Verso le 17:20, un colono è entrato ad Al-Halawa con il suo bestiame e ha iniziato a vagare vicino alle case dei residenti, una tattica comune utilizzata per provocare scontri e appropriarsi della terra. Quando un giovane residente locale si è avvicinato per filmare l’incidente, il colono gli ha strappato il telefono, gli ha colpito la mano e ha iniziato a chiamare altri coloni.

Poco dopo, un trattore con a bordo cinque coloni è arrivato al recinto delle pecore di Hajj Ahmad Abu Aram, 73 anni. Abu Aram si trovava davanti al recinto, chiuso con una catena metallica e un lucchetto. I coloni gli hanno chiesto di aprirlo; quando lui ha rifiutato, lo hanno picchiato con dei bastoni sulle gambe fino a farlo cadere a terra, poi hanno continuato a colpirlo prima di lasciarlo lì, gravemente ferito.

I coloni si sono quindi spostati in una tenda vicina dove erano ospitate delle capre che avevano partorito da poco e hanno atteso lì. Sono arrivati presto quattro soldati, che i residenti hanno ritenuto, dal loro aspetto, essere coloni della zona. Altri coloni hanno continuato ad arrivare su camioncini, jeep e trattori, insieme ad altri soldati.

I coloni hanno quindi tentato di sequestrare le capre di Hajj Ahmad Abu Aram. Sua figlia, Widad Abu Aram, 53 anni, ha cercato di fermarli. I soldati l’hanno trattenuta mentre i coloni la picchiavano e altri procedevano a rubare gli animali. Widad ha inseguito i coloni per circa 300 metri nel tentativo di impedire il furto, ma questi le hanno spruzzato gas lacrimogeno negli occhi, facendola cadere a terra. I soldati e i coloni si sono poi spostati verso una famiglia vicina.

Widad tornò a casa e si sedette accanto al padre ferito, cercando di prestare soccorso a entrambi. Circa un’ora dopo, cinque soldati entrarono nella casa, ammanettarono Widad e la arrestarono, mentre i coloni continuavano a rubare il bestiame dal villaggio e a trasportarlo nei vicini avamposti.

Allo stesso tempo, in un’altra casa, una soldatessa ha aggredito Fatima Abu Aram, 37 anni. I soldati hanno ammanettato Fatima, che aveva partorito da poco, e l’hanno arrestata mentre i coloni rubavano il bestiame dal recinto delle pecore di suo padre, Fadel Abu Aram.

In un’altra parte del villaggio, Khalil Younis Abu Aram ha raccontato che i soldati hanno arrestato lui, suo fratello e i loro figli, sette persone in totale, vicino alla loro casa. Un colono armato era in piedi accanto ai soldati mentre questi picchiavano ciascuno di loro con schiaffi e calci alle gambe, dicendo loro che la violenza era una punizione per aver presumibilmente aggredito un colono.

Widad e Fatima Abu Aram sono state rilasciate più tardi quella notte senza cauzione né condizioni, nonostante le forze israeliane le accusassero di aver aggredito i soldati e avessero pubblicato un video del loro arresto. Alle 23:00, Hajj Ahmad Abu Aram è stato finalmente evacuato in ospedale dopo essere rimasto nella sua stanza per quasi cinque ore in preda a forti dolori.

In totale, quella sera decine di coloni armati hanno fatto irruzione ad Al-Halawa e vi sono rimasti fino al calar della notte, accompagnati dalle forze armate israeliane, dalla polizia e dall’amministrazione civile. Durante quelle ore, i coloni hanno rubato circa 300 pecore appartenenti a 11 famiglie, mentre i soldati hanno arrestato Widad e Fatima Abu Aram e i coloni e i soldati hanno aggredito uomini e donne in tutto il villaggio.

Sebbene insolito per portata e gravità, questo attacco a Masafer Yatta non è un caso isolato. Anche la notte precedente l’attacco, i coloni hanno fatto irruzione a Wadi Al-Rakhim, abbattendo circa 500 ulivi appartenenti alla famiglia Rumi e scrivendo con vernice spray slogan che descrivevano l’atto come una “vendetta” per Karm Susya, un vigneto dei coloni piantato su un terreno appartenente alla famiglia Nawajah. Dopo anni di procedimenti legali, una sentenza del tribunale aveva ordinato la rimozione del vigneto con la motivazione che era stato creato illegalmente.

Il ruolo dei soldati israeliani nell’assalto altamente coordinato di martedì sera è stato inequivocabile. Durante tutta la serata, hanno istituito posti di blocco volanti, impedito ai residenti di raggiungere i villaggi, bloccato le ambulanze e permesso ai coloni di compiere attacchi e furti su larga scala senza interferenze, arrestando al contempo vittime palestinesi senza motivo. In almeno un caso, i soldati stessi hanno preso parte alle percosse.

In risposta alla richiesta di commento di +972, un portavoce dell’esercito israeliano ha dichiarato che il 27 gennaio le forze israeliane sono state dispiegate nella zona di Al-Fakheit e Al-Halawa “a seguito di segnalazioni di un attacco a un israeliano e di attriti”. L’esercito ha riconosciuto che un’ambulanza ha subito un ritardo “di alcuni minuti” e ha affermato di stare esaminando le accuse secondo cui i soldati sarebbero rimasti a guardare durante il furto di bestiame. Ha aggiunto che un’ufficiale donna è stata “aggredita da una donna palestinese e ha riportato ferite al viso” e che non è a conoscenza di alcun caso in cui i soldati abbiano partecipato a violenze tra israeliani e palestinesi.

*Basel Adra è un attivista, giornalista e fotografo originario del villaggio di At-Tuwani, situato sulle colline a sud di Hebron.