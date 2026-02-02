Febbraio 2, 2026

27 gennaip

All’interno di un pogrom coordinato e condotto da coloni-soldati provenienti da diversi villaggi a Masafer Yatta

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Mentre i coloni incendiavano le case e saccheggiavano il bestiame in tre villaggi per oltre cinque ore, i soldati israeliani bloccavano le ambulanze, arrestavano le vittime e partecipavano persino alle aggressioni. Ecco come si sono svolti i fatti. Di Basel…

