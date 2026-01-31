UN CAMMINO PER DUE FEDI. Ramadan e Quaresima 2026

Lettera ai fratelli e sorelle musulmane e cristiane della nostra città

Buona strada fratelli e sorelle!

Ci rivolgiamo alle sorelle e i fratelli musulmani e cristiani della nostra città perché quest’anno c’è una data davvero speciale: proprio negli stessi giorni, attorno al 18 Febbraio 2026, inizieremo entrambi il periodo dell’anno più importante per le nostre fedi. Ci piacerebbe che diventasse un cammino per due fedi.

In quelle giornate inizieremo sia il mese sacro del Ramadan che il tempo forte della Quaresima.

Per questo desideriamo augurare a tutti di vivere un buon tempo di rigenerazione spirituale personale e comunitario.

In particolare, ci auguriamo reciprocamente di

Rinnovare il nostro rapporto con il Creatore , che tutto ci affida nella sua misericordia.

Lasciarsi guidare da Dio nel consolidare tutte le piccole e grandi esperienze di convivenza quotidiana con altri fratelli e sorelle.

Riscoprire il valore del tempo e di ogni momento anche quotidiano che Dio ci affida, senza sprecarlo in cose inutili o che fanno del male agli altri o alla creazione.

Gustare la bellezza della fraternità tra persone e comunità diverse, come realtà possibile e bella.

Restare uniti nel partecipare alla sofferenza di tante vittime della guerra e della violenza, vincendo l’indifferenza con la denuncia e la preghiera.

Fare alcune scelte precise, individuali e comunitarie, di sobrietà, come gesto concreto e comune per riscoprire il valore dell’essenzialità e della condivisione tra chi ha più risorse e chi ne ha meno.

Carissimi, noi musulmani sappiamo che Allah nel Corano prescrive il digiuno “per rimanere in contatto con lui durante la preghiera, perché noi stiamo vicino ai poveri e ai bisognosi, per vivere in sincerità e giustizia i nostri rapporti con gli altri e tutta l’umanità, per essere nonviolenti, per saper perdonare e non fare il male. (Sura II Al-Baqara, La Giovenca)

E noi cristiani, non dimentichiamo mai che -come è scritto nella Bibbia- “Così dice il Signore:

«Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è misericordioso e di grande amore” (Libro di Gioele, 2,12).

Per tutti questi motivi siamo contenti di augurare e augurarci un buon cammino!

Le sorelle e i fratelli della Fraternità islamico-cristiana di Venezia

SCARICA IL PDF