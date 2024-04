Articolo pubblicato originariamente su +972 magazine e tradotto in italiano da Amedeo Rossi per Zeitun.info Yaara Benger Alaluf Il rapporto bomba di Amnesty e la crisi dei rifugiati ucraini sono un’opportunità perché gli israeliani ripensino il rifiuto al ritorno dei palestinesi nella loro patria. In Israele il dibattito, se c’è stato, sul recente “rapporto sull’apartheid” è consistito…