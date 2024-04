centro Youth Stars

Articolo pubblicato originariamente su The Palestine Chronicle e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite Qizan Abu Rashwan è una delle aree più emarginate della Striscia di Gaza. Vi risiedono quasi 11.000 persone, che vivono per lo più in condizioni di povertà, a volte prive della maggior parte dei servizi di base. Qizan Abu Rashwan…