check point

Una piccola delegazione di Bocche Scucite si è recata in questi giorni in Palestina. Ramallah, giorno 1 / 26 febbraio “Ci ho messo 15 ore per fare 70 km. Sono partito da Nablus all’una del pomeriggio e sono arrivato a Ramallah alle 4 di notte. Israele ci sta togliendo la sovranità di ogni minimo aspetto…