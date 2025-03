Dalla Palestina – giorno 1

Una piccola delegazione di Bocche Scucite si è recata in questi giorni in Palestina.

Quella che ci racconta Mahmoud è ormai la quotidianità di ogni palestinese della Cisgiordania da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco a Gaza. Ore di coda ai checkpoint, provocazioni da parte dei soldati, attacchi dei coloni, tutte tattiche per soffocare la vita, per costringere le persone ad andarsene o a ricorrere alla violenza.

Mai Betlemme e Ramallah sono state così lontane. Per percorrere Wadi an-nar, l’unica strada di collegamento con Betlemme per chi per Gerusalemme non può passare, a volte ci vogliono giorni. Dopo ore di attesa al checkpoint container, si è spesso costretti a tornare indietro. Mahmoud è da tre mesi che non riesce ad andare a trovare la sua famiglia, che abita a meno di 30 km di distanza in linea d’aria. Chi deve spostarsi per lavoro, si è trovato costretto a chiudere il proprio negozio. Chi ha un esame o una visita medica, si muove con alcuni giorni di anticipo. Alcune lezioni universitarie si svolgono online, perché i professori non riescono a raggiungere i luoghi di lavoro.