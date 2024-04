Articolo pubblicato originariamente su The Palestine Chronicle e tradotto dall’inglese da Aldo Lotta per Zeitun di Ramzy Baroud & Romana Rubeo Noam Chomsky. Foto: Nuclear Age Peace Foundation, via Wikimedia Commons Questo è, secondo il socialista italiano Antonio Gramsci, l’”interregno” – il momento raro e sismico della storia in cui si verificano grandi cambiamenti, quando…