Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine e tradotto in italiano da Luciana Galliano per Zeitun.info Di Yuval Abraham Da dicembre l’esercito israeliano ha imposto al villaggio di Dir Nizam una chiusura quasi totale e violente incursioni. E i soldati sono sinceri sul perché lo stanno facendo. Per quasi due mesi i soldati israeliani hanno sottoposto i 1.000 residenti…