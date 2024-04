Articolo originariamente pubblicato su Mondoweiss e tradotto in italiano da Beniamino Rocchetto Di Jonathan Ofir ATTIVISTI DI PALESTINE ACTION OCCUPANO LA FILIALE DELLA ELBIT SYSTEM, UAV ENGINES LTD, A SHENSTONE, STAFFORDSHIRE, IL 24 GENNAIO 2022. (FOTO: GUY SMALLMAN) L’invasione russa dell’Ucraina ha incontrato un’ondata di boicottaggi, disinvestimenti e sanzioni in “Occidente”, spingendosi fino all’esclusione degli…