Articolo pubblicato originariamente su Arab48 e tradotto dall’arabo dalla redazione di Bocche Scucite La 24a Knesset ha approvato, in seconda e terza lettura, questa mattina, giovedì 30 giugno, un disegno di legge che si è sciolto con il sostegno di 92 membri della Knesset, in vista dello svolgimento delle elezioni anticipate, le quinte in meno…