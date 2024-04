esecuzione

Articolo pubblicato originariamente su The New Arab e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite I palestinesi dell’enclave costiera assediata hanno criticato il ministero degli Interni gestito da Hamas per aver giustiziato cinque palestinesi due giorni fa, dopo una sospensione di cinque anni nell’applicazione della pena capitale. Domenica, le autorità di Hamas hanno giustiziato cinque…