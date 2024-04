etnocrazia

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite Israele non ha sempre chiesto di essere riconosciuto come Stato ebraico, ma i governi israeliani, sempre più di destra, hanno gradualmente preteso il riconoscimento esclusivo del carattere etnico dello Stato. I Democratici non hanno fatto altro che obbligare.Quando a luglio la deputata…