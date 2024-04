filantropia

Articolo pubblicato originariamente su 972mag e tradotto dall’inglese dalal redazione di Bocche Scucite Rebecca Vilkomerson and Deborah Sagner* Le organizzazioni che lavorano per sostenere l’apartheid israeliana godono di fondi molto più consistenti rispetto al movimento palestinese. Come possono i progressisti mobilitare più risorse? C’è un’enorme disparità tra i finanziamenti erogati alle organizzazioni che sostengono l’apartheid israeliana e…