Articolo pubblicato originariamente sul Venerdì di Repubblica Di Francesca Borri Ti sembrano mozziconi di sigaretta, per terra. Sono bossoli di M16. Jenin è auto senza targa tra case in cemento dai muri scalcinati, su cui sono dipinti paesaggi di spiagge, e laghi e boschi, come finestre. Come vie di fuga. Le strade sbarrate da cubi…