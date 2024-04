giorno 120

120° giorno di guerra. “Frantumato, schiacciato, al limite delle forze, il mio cuore ruggisce nel dolore”. Ecco come siamo Signore. Questa è la situazione a Gaza. Ci rivolgiamo a te, Signore. In te speriamo. Perché anche se sprofondiamo nella morte, tu Signore, non ti arrendi. Ferma allora questa guerra. Cambia i cuori di tutti, Signore….