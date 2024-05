giorno 196

Il centonovantaseiesimo e centonovantasettesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 19 e 20 aprile 2024 La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio Foto copertina: Reuters tramite BBC Non siamo nemmeno più in grado di sapere in che giorno ci troviamo, sotto il giogo di questa brutale aggressione sionista I giorni passano, spesso…