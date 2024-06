giorno 252

Duecentocinquantaduesimo e Duecentocinquantatreesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 14 e 15 giugno 2024 La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio Eid al-Adha senza rituali o sacrifici nella Striscia di Gaza, e il sangue delle vittime non si è essiccato. Ogni anno, in giorni come questi, i preparativi per Eid al-Adha (la…