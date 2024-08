giorno 291

Duecentonovantunesimo, duecentonovantaduesimo, duecentonovantatresimo e duecentonovantaquattresimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 23-26 luglio 2024 La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio I sogni delle persone nella Striscia di Gaza si concentrano sul rimanere in vita e sul tornare nelle proprie terre Come al solito, da molti giorni, le persone in tutta la…