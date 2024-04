guerra demografica

Articolo pubblicato originariamente su Middle East Monitor e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite Dr Adnan Abu Amer Studenti palestinesi frequentano le lezioni nel primo giorno del nuovo anno scolastico in una scuola gestita dalle Nazioni Unite nel campo profughi di Balata in Cisgiordania, il 24 agosto 2015 [JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images]. L’Israele…