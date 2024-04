Hafez Hureini

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss DI YUMNA PATEL Per me la storia di Hafez Huraini è l’incarnazione dell’apartheid israeliano e dei temi che ho trattato per così tanti anni riportando l’attenzione sulla Palestina occupata. È una storia di violenza, ingiustizia, iniquità e desiderio di libertà in un luogo in cui l’oppressione regna sovrana. UNA FOTO DI HAFEZ…