indagine New York Times

Articolo pubblicato dal New York Times e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite Un’inchiesta del New York Times ha scoperto che il proiettile che ha ucciso la giornalista palestinese-americana è stato sparato dalla posizione di un veicolo militare israeliano. Di Raja Abdulrahim, Patrick Kingsley e Hiba Yazbek da Jenin e Christiaan Triebert da New York….