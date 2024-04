israeliani

Articolo pubblicato originariamente su Orient XXI e tradotto in italiano da Zeitun.info Di Jean Stern L’organizzazione per la difesa dei diritti umani Amnesty International attacca il crudele sistema di dominazione sulla popolazione palestinese che sia in Israele, nei territori occupati, a Gaza o rifugiata. Questo importante punto di svolta di Amnesty, che invoca il deferimento alla…