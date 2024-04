Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite UN ATTIVISTA REGGE UN CARTELLO CON LA SCRITTA “JAFFA NON È IN VENDITA”, MENTRE I MANIFESTANTI OSTACOLANO IL TRAFFICO DURANTE UNA MANIFESTAZIONE CONTRO LO SFOLLAMENTO DEI PALESTINESI IN CITTÀ. (FOTO: JESSICA BUXBAUM) Di JESSICA BUXBAUM I palestinesi di Giaffa affermano che il…