Articolo tradotto in italiano da Bocche Scucite di Jordan Valley Solidarity Movement Giovedì 10 febbraio lanceremo la campagna “Diritto all’acqua” con una conferenza internazionale su Zoom. Tutti i nostri sostenitori sono invitati a partecipare. La conferenza si terrà dalle 11.00 alle 13.00 di giovedì 10 febbraio 2022. Per ottenere mandate un’email a info@jordanvalleysolidarity.org per il…