Articolo pubblicato originariamente su The Electronic Intifada e tradotto in italiano da Aldo Lotta per Zeitun Info Di Amjad Ayman Yaghi Lavoratori palestinesi aspettano al valico di Erez mentre si preparano a lasciare Beit Hanun, nel nord della Striscia di Gaza, per andare a lavorare in Israele. Israele è pronto a rilasciare altri 2.000 permessi di lavoro…