Articolo pubblicato originariamente sul Manifesto di Francesca Albanese LETTERA APERTA. La presidente Meloni non riconosca la città santa capitale di Israele: renderebbe l’Italia complice di una grave violazione del diritto internazionale e darebbe l’avallo al suo smantellamento Presidente Meloni, in occasione della visita in Italia del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, apprendo da quotidiani israeliani…