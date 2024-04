Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto L’estrema destra ebraica da quasi 80 anni chiama i palestinesi ‘nazisti’, facendoli passare per nemici irredimibili in una guerra eterna. Di Natasha Roth-Rowland Yom HaShoah, o Giorno della Memoria dell’Olocausto, è un’occasione solenne in Israele e in tutta la diaspora ebraica. Si tengono…