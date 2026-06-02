palestinesi copo

martedì, Giugno 2, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

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Il corpo del palestinese

Amministratore04 mins

Articolo pubblicato originariamente su Alaraby. Traduzione dall’arabo a cura della redazione di Bocche Scucite Di Najwa Barakat Chiunque abbia letto le testimonianze dei detenuti palestinesi riportate da Nicholas Kristof sul New York Times non può fare a meno di chiedersi, dopo la rabbia e il disgusto: perché l’autorità occupante insiste nel spingersi oltre, infliggendo sofferenze…

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