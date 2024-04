Articolo pubblicato originariamente su MEMO. Traduzione per InfoPal di Stefano Di Felice Foto: una protesta contro gli attacchi russi all’Ucraina a Londra, Regno Unito, il 12 marzo 2022 [Raşid Necati Aslım/Anadolu Agency]. Di Mustafa B Mheta La notizia che gruppi terroristici siriani come Tahrir Al-Sham, l’ex gruppo di Jabhat Al-Nusra, siano entrati in Ucraina per combattere l’esercito…