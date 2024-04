Seconda Intifada

Articolo pubblicato originariamente sul New York Times e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite Di Tareq Baconi I nostri schermi sono ancora una volta pieni di immagini di donne, bambini e anziani in lacrime che marciano per strada con le mani alzate o sventolano abiti bianchi da veicoli in lento movimento. I palestinesi hanno…