sparare ai civili

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss e tradotto in italiano da Beniamino Rocchetto Un membro del comitato direttivo della potenziale milizia privata di Itamar Ben-Gvir vuole eliminare la distinzione tra civili e combattenti, non solo per i palestinesi, ma anche tra coloni e soldati israeliani. Di Jonathan Ofir Da lunedì circola sui media israeliani un video…