Articolo pubblicato originariamente su Electronic Intifada e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite Charlie Winter, Samar Batrawi, Harry Holcroft e Sarah Ashraf hanno lavorato a uno sforzo del governo britannico per monitorare i campi profughi palestinesi per “critiche alla politica estera occidentale e israeliana”. (Twitter/LinkedIn) Una serie di documenti trapelati, ottenuti da The Electronic…