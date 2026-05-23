sabato, Maggio 23, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

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Voci dai Territori Occupati

topi

Quando si spengono le luci, vengono fuori i topi

Amministratore08 mins

Articolo pubblicato originariamente su Electronic Intifada. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: Il neonato palestinese Adam al-Ustaz viene curato all’ospedale pediatrico Al-Rantisi nella città di Gaza dopo essere stato morso da un ratto all’interno di una tenda per sfollati, il 28 marzo 2026. Moiz SalhiAPAimages Di Shojaa al-Safadi Circa…

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