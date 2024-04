Unione europea

tratto da: http://www.assopacepalestina.org/2021/01/gli-effetti-catastrofici-dellassedio-di-gaza-lue-deve-agire-ora-per-fermare-questo-crimine/ Gen 11, 2021 di: ECCP, European Coordination of Committees and Associations for Palestine Gli effetti catastrofici dell’embargo a Gaza Dal 2007, gli abitanti palestinesi della Striscia di Gaza, attualmente 2 milioni di persone, sono stati sottoposti a un blocco da Israele. Questo blocco condiziona tutti gli aspetti della quotidianità della popolazione e consolida la…