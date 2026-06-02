Di Violette Khouri Mi chiamo Violette Khouri, sono nata a Nazareth nel 1938, in una famiglia cristiana palestinese. Laureata in farmacia all’Università degli Studi di Roma, ho fatto quasi per tutta la mia vita la farmacista nella città dove sono cresciuta. La Palestina della mia infanzia era un luogo di convivenza naturale. Cristiani, musulmani, ebrei,…