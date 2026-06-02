Violette Khouri: una testimonianza da Nazareth
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Di Violette Khouri Mi chiamo Violette Khouri, sono nata a Nazareth nel 1938, in una famiglia cristiana palestinese. Laureata in farmacia all’Università degli Studi di Roma, ho fatto quasi per tutta la mia vita la farmacista nella città dove sono cresciuta. La Palestina della mia infanzia era un luogo di convivenza naturale. Cristiani, musulmani, ebrei,…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie