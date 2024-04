Voci dai Territori

In questi giorni la redazione di Bocche Scucite raccoglie in una rubrica quotidiana i messaggi che riceve dai tanti amici e dalle tante amiche palestinesi che si trovano al momento a Gaza e in Cisgiordania Dal campo profughi di Aida (Betlemme) – da Anas Abu Srour, Direttore esecutivo del Centro giovanile Aida Finora in Cisgiordania…