Le nostre voci che nessuno ascolta
Articolo pubblicato originariamente su Al-Raseef. Traduzione dall’arabo a cura della redazione di Bocche Scucite Di Amer Al-masri Non ho una risposta chiara, anche se continuo a pormi la stessa domanda che un tempo si fece (N. d. T. il poeta iracheno) Sargon Boulus: dove vanno le voci quando nessuno le ascolta? Si conservano forse nella…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie