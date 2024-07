Voci da Gaza: giorni 266, 267 e 268

I giorni duecentosessantaseiesimo , duecentosessantasettesimo e duecentosessantottesimo della guerra genocida contro Gaza, 28, 29 e 30 giugno 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

Sono passati giorni difficili, le loro conseguenze continueranno ma la Striscia di Gaza rimarrà e non scomparirà

Alla vigilia della fine del nono mese di questa aggressione sionista, e con la fine di questo giugno, la situazione si è nuovamente capovolta. La gente sperava in un rapido sollievo e nelle tante promesse che questa aggressione potesse finire, gli sfollati di Gaza City e del suo nord stavano costruendo il loro sogno di tornare alle loro case. Sono trascorsi nove mesi, ma il parto è ancora difficile e tutte le dichiarazioni qua e là hanno solo portato ad una maggiore intransigenza da parte del governo di guerra sionista nel suo rifiuto di qualsiasi intesa che portasse a porre fine a questa odiosa aggressione, ricorrendo invece ad una maggiore escalation militare nel sud e nel nord allo stesso tempo.

A Mawasi Rafah, considerata una “zona sicura”, il sonno degli sfollati nelle tende è stato violentemente annientato da violenti bombardamenti provenienti da tutte le direzioni, mentre correvano in massa verso il mare, a destra e a sinistra, senza sapere dove andare. La mia amica che è sfollata nello stesso posto diceva che non sa cosa fare: “Non so dove andare, devo correre con la gente verso la collina o restare nella tenda. C’è gente che è andata a dormire sulla spiaggia, ma non posso correre mentre ci sono i bombardamenti. Nessuno sa cosa sta succedendo!”.

Quanto accaduto a Mawasi Rafah è successo parallelamente alla scena di fuga all’interno della città di Gaza, nel quartiere di Al-Shujaiya e nel quartiere di Al-Tuffah, dove elicotteri Apache hanno inseguito i cittadini, sia uomini che donne e bambini, sparando per costringerli ad abbandonare la zona. Il nostro collega di lavoro ha ricevuto una telefonata dalla moglie terrorizzata: “Aiuto, vieni! La gente sta uscendo di casa, corre per strada e gli aerei gli stanno sparando. Dove andiamo”. La calmò dicendo: “Arrivo”.

Dopo che le forze dell’esercito sionista sono entrate nei quartieri di Al-Shuja’iya e Al-Sha’af, coloro che non potevano andarsene a causa degli intensi colpi di arma da fuoco sono rimasti intrappolati nelle loro case. Dopo diversi appelli, l’esercito ha arrestato gli uomini e poi ha chiesto alle donne e ai bambini di dirigersi verso i quartieri a ovest di Gaza City. Per quanto riguarda gli uomini, li hanno interrogati e poi deportato verso sud quelli che hanno rilasciato.

Photo:Eyad Al Baba/Anadolu Agency/Getty

Questa ondata di aggressioni è stata una sorpresa per molti, poiché pensavano che le operazioni dell’esercito sionista in quelle zone fossero finite o forse, come è consuetudine di molte persone, si sono aggrappati alla speranze che questa o quella zona fosse “sicura”. Tuttavia, non molto tempo fa si è saputo che non esiste una zona sicura in tutta la Striscia di Gaza, poiché l’esercito è solito entrare più volte nella stessa zona, oltre a obiettivi specifici qua e là dopo aver lasciato la zona. Ad esempio, nonostante in questi giorni l’esercito sionista si sia concentrato sulle aree a est di Gaza City, tuttavia gli aerei hanno preso di mira appartamenti residenziali nel quartiere di Sheikh Radwan e gli aerei da ricognizione hanno bombardato i bambini nel centro della città, oltre alla continua minaccia per i quartieri di Al-Zaytoun, Al-Rimal e Tal Al-Hawa.

Per quanto riguarda ciò che sta accadendo nelle zone a ovest di Rafah, è la prova più evidente che non ci si può fidare di questo esercito sionista o fare affidamento su ciò che afferma, perché penetra rapidamente in qualsiasi luogo desideri, sostenendo di aver scoperto un sito della resistenza.

È evidente che una folle ossessione si abbatte sui leader di guerra sionisti ogni volta che immaginano che i combattenti di Hamas siano ancora presenti sul terreno, scontrandosi con personale e veicoli dell’esercito e infliggendo addirittura ingenti perdite di vite umane e di equipaggiamenti ai suoi ranghi, il che è un apparente pretesto per giustificare la loro feroce aggressione davanti alla comunità internazionale, anche se in termini attuali non hanno bisogno di alcuna giustificazione perché stanno già ignorando tutte le raccomandazioni e decisioni della comunità internazionale che chiedono di fermare la loro feroce aggressione contro la Striscia di Gaza, senza alcuna preoccupazione per la possibilità di essere criminalizzati e ritenuti responsabili.

Sì, quello che sta accadendo non si può descrivere, e non è facile superarlo o sopportarne le costose conseguenze, con sempre più martiri e feriti, e l’inasprimento dell’assedio che si stringe come una tenaglia sulla Striscia, soprattutto nella città di Gaza e il suo nord.

Tuttavia, d’altro canto, molte istituzioni sanitarie stanno tornando di nuovo e le organizzazioni della società civile stanno cercando di fornire assistenza a tutti i cittadini nei luoghi di sfollamento, oltre alle iniziative giovanili per lavorare con i bambini e insegnargli. Moltissimi studenti universitari non si sono disperati e si sono iscritti alla didattica a distanza. Così, con la volontà del popolo palestinese, la Striscia di Gaza rimarrà viva e non scomparirà.