La situazione umanitaria a Gaza. Report ONU 188

188esimo report dell’ONU sulla situazione umanitaria a Gaza. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite.

L’esercito israeliano ordina a decine di migliaia di persone nella città di Gaza centrale e occidentale di evacuare immediatamente

Solo sette dei 18 panifici sostenuti dai partner umanitari rimangono operativi in tutta Gaza a causa della mancanza di carburante e delle ostilità in corso, riferisce il Settore Sicurezza Alimentare.

Pazienti e personale medico hanno evacuato tre ospedali in una settimana nel timore di un’intensificazione delle attività militari che potrebbero rendere le strutture sanitarie non funzionanti o inaccessibili; solo 13 dei 36 ospedali di Gaza sono ora parzialmente funzionanti.

Aggiornamenti umanitari

I bombardamenti israeliani dall’aria, dalla terra e dal mare continuano a essere segnalati in gran parte della Striscia di Gaza, causando ulteriori vittime civili, sfollamenti e distruzione di case e altre infrastrutture civili. Continuano anche le incursioni di terra e i pesanti combattimenti.

Tra i pomeriggi del 4 e dell’8 luglio, secondo il Ministero della Sanità (MoH) di Gaza, 182 palestinesi sono stati uccisi e 458 sono stati feriti.

Tra il 7 ottobre 2023 e l’8 luglio 2024, almeno 38.193 palestinesi sono stati uccisi e 87.903 feriti a Gaza, secondo il MoH di Gaza.

Gli incidenti mortali riportati tra il 4 e il 6 luglio sono i seguenti:

Il 4 luglio, alle 19:20 circa, quattro palestinesi, tra cui almeno un bambino, sarebbero stati uccisi e altri feriti quando un edificio residenziale è stato colpito nel nord del campo profughi di An Nuseirat, a Deir al Balah.

Il 5 luglio, intorno all’1:00, sei palestinesi, tra cui tre bambini e una donna, sono stati uccisi quando un edificio residenziale è stato colpito in Old Gaza Street, nella città di Jabalya, a nord di Gaza.

Il 5 luglio, intorno alle 10:00, almeno quattro agenti di polizia palestinesi sarebbero stati uccisi e otto feriti quando un veicolo della polizia è stato colpito nel quartiere di Saudi, a ovest di Rafah.

Il 5 luglio, intorno alle 20:00, sei palestinesi, tra cui tre bambini, sono stati uccisi quando è stato colpito un negozio di alimentari in un edificio residenziale nell’area di Ma’an, a est di Khan Younis.

Il 5 luglio, alle 21:20 circa, sei palestinesi sono stati uccisi e diversi altri, tra cui bambini, sono rimasti feriti quando è stato colpito un edificio residenziale vicino alla farmacia Al Zuhour nel campo profughi di An Nuseirat, a Deir al Balah.

Il 6 luglio, alle 17:55 circa, è stata colpita una scuola dell’UNRWA nel campo profughi di An Nuseirat. Secondo il Ministero della Salute, 16 persone sarebbero state uccise e altre 50 ferite in questo incidente. Secondo l’UNRWA, la scuola ospitava 2.000 sfollati interni e, dall’inizio della guerra, più della metà delle strutture UNRWA (circa 190) sono state colpite.

Tra il 4 e il 6 luglio, sei giornalisti, tra cui una giornalista donna, sarebbero stati uccisi in tre incidenti nella città di Gaza e a Deir al Balah, alcuni insieme ai loro familiari. Al 6 luglio, il Government Media Office (GMO) ha riferito che il numero di giornalisti uccisi dall’inizio della guerra è salito a 158 giornalisti.

Tra i pomeriggi del 5 e dell’8 luglio, un soldato israeliano è stato ucciso a Gaza, secondo l’esercito israeliano. Tra il 7 ottobre 2023 e l’8 luglio 2024, secondo l’esercito israeliano e le fonti ufficiali israeliane citate dai media, sono stati uccisi oltre 1.524 israeliani, tra cui 324 soldati uccisi a Gaza o lungo il confine con Israele dall’inizio dell’operazione di terra. Inoltre, sono stati segnalati 2.097 soldati feriti dall’inizio dell’operazione di terra. All’8 luglio, si stima che 120 israeliani e cittadini stranieri rimangano prigionieri a Gaza, compresi i morti i cui corpi sono stati trattenuti.

Il 7 e l’8 luglio, l’esercito israeliano ha ordinato a decine di migliaia di persone residenti in 19 blocchi della città di Gaza di evacuare immediatamente. L’ordine del 7 luglio riguardava cinque blocchi e ordinava ai residenti di evacuare verso la parte occidentale della città di Gaza, mentre l’ordine dell’8 luglio riguardava 14 blocchi, comprese le aree in cui le persone erano fuggite il giorno prima, e ordinava alle persone di evacuare verso sud nei rifugi della cosiddetta “zona umanitaria” a Deir al Balah. Le due aree direttamente colpite comprendono 13 strutture sanitarie recentemente funzionanti, tra cui due ospedali, due centri di assistenza sanitaria primaria e nove punti medici. Inoltre, quattro ospedali si trovano nelle immediate vicinanze delle zone di evacuazione. Dall’8 luglio, due dei sei ospedali sono stati evacuati, ovvero l’ospedale Al Ahli Baptist e l’ospedale dell’Associazione Amici dei Pazienti, nel timore di un’intensificazione delle attività militari che li avrebbe resi inaccessibili o non funzionanti, e i pazienti critici sono stati trasferiti negli ospedali Indonesian e Kamal Adwan nel governatorato di Gaza Nord. Considerando che l’European Gaza Hospital di Khan Younis è stato frettolosamente evacuato il 2 luglio a seguito dell’emissione di un ordine di evacuazione per le aree nella parte orientale di Khan Younis, tre ospedali sono diventati non funzionali dall’inizio di luglio, lasciando solo 13 dei 36 ospedali della Striscia di Gaza parzialmente funzionali al momento; questi includono quattro nel governatorato di Gaza, tre a Gaza Nord, tre a Khan Younis e tre a Deir al Balah.

Una scuola nel quartiere di Rimal, nella città di Gaza, che oggi è stata oggetto di un nuovo ordine di evacuazione da parte dell’esercito israeliano. Le persone fuggite dalla parte orientale della città di Gaza, sotto il fuoco di un precedente ordine di evacuazione, si sono rifugiate in questa struttura. Foto di OCHA, 29 giugno 2024

Le valutazioni effettuate dall’OCHA e dai partner negli ultimi dieci giorni nei siti che ospitano nuove ondate di sfollati interni mostrano livelli critici di necessità in tutti i settori. Con nove persone su 10 che si stima siano sfollate a Gaza, le nuove ondate di sfollamento riguardano soprattutto persone che sono già state sfollate più volte, per poi trovarsi costrette a fuggire di nuovo sotto i bombardamenti. Sono costretti a rifare la loro vita ripetutamente, senza alcun bene e senza alcuna prospettiva di trovare sicurezza o un accesso affidabile ai servizi di base. Ad esempio, il 4 luglio, gli operatori umanitari hanno visitato gli sfollati che si sono recentemente trasferiti a Deir al Balah e Khan Younis dalle aree della parte orientale di Khan Younis sottoposte a un ordine di evacuazione tre giorni prima; in due siti che ospitano più di 10.000 sfollati, le agenzie umanitarie hanno evidenziato il continuo e grave bisogno di acqua potabile, notando che le persone, soprattutto i bambini, passano lunghe ore in coda per raccogliere l’acqua ogni giorno. Anche l’accesso all’assistenza sanitaria d’emergenza rappresenta una sfida, soprattutto a causa della limitata copertura delle comunicazioni per contattare i servizi di emergenza, degli alti costi di trasporto per raggiungere gli ospedali (26 dollari per un viaggio di andata e ritorno) e della lunga distanza a piedi di almeno tre chilometri per raggiungere il punto medico più vicino. Nel nord di Gaza, l’OCHA e i partner hanno sottolineato in particolare la mancanza di rifugi sicuri per gli 80.000 sfollati interni che sono stati costretti a fuggire precipitosamente da Shuja’iyeh e da altre parti della città orientale di Gaza dopo l’emissione dell’ordine di evacuazione alla fine di giugno; molti sono stati trovati a dormire in mezzo a rifiuti solidi e macerie, senza materassi o vestiti a sufficienza, e alcuni hanno cercato riparo in strutture delle Nazioni Unite ed edifici residenziali parzialmente distrutti. Poiché l’esercito israeliano ha designato queste stesse aree come zone di evacuazione il 7 e l’8 luglio (vedi sopra), molte delle stesse famiglie, tra cui bambini piccoli e anziani, hanno subito ondate successive di sfollamento nelle ultime due settimane.

L’insicurezza, le strade danneggiate, l’interruzione dell’ordine pubblico e le limitazioni di accesso continuano a ostacolare gli spostamenti lungo la principale rotta dei carichi umanitari tra il valico di Kerem Shalom e Khan Younis e Deir al Balah. Ciò ha provocato una carenza critica di carburante e di beni di prima necessità per sostenere le operazioni umanitarie, oltre ad aumentare il rischio di deterioramento e di infestazione delle forniture bloccate (soprattutto di cibo) a causa delle temperature estremamente elevate. Il Settore Sicurezza Alimentare (FSS) riferisce che queste carenze hanno costretto i partner a fornire razioni alimentari ridotte nella zona centrale e meridionale di Gaza a giugno e hanno compromesso la loro capacità di mantenere in funzione i panifici e le cucine comunitarie. Al momento della stesura del rapporto, solo sette dei 18 panifici sostenuti dai partner umanitari rimangono operativi a Gaza, tutti a Deir al Balah. Un totale di sei panetterie – quattro nella città di Gaza e due nel nord di Gaza – che già lavoravano a capacità parziale, sono state costrette a cessare completamente le operazioni a causa della mancanza di carburante. Le quattro panetterie che hanno cessato l’attività nella città di Gaza includono la più grande panetteria della Striscia e tutte e quattro si trovano in aree destinate all’evacuazione il 7 e l’8 luglio, portando a nove il numero totale di panetterie che hanno chiuso a causa delle ostilità in corso, con le altre cinque situate a Rafah. In assenza di gas per cucinare e di un flusso stabile di forniture alimentari, anche le cucine comunitarie faticano a funzionare, con conseguente riduzione del numero di pasti cucinati in tutta la Striscia.

In assenza di gas per cucinare e di un flusso stabile di forniture alimentari, anche le cucine comunitarie faticano a funzionare, con conseguente riduzione del numero di pasti cucinati in tutta Gaza; alla fine di giugno, circa 600.000 pasti cucinati preparati in 190 cucine sono stati distribuiti quotidianamente alle famiglie della Striscia, rispetto agli oltre 700.000 della prima metà di giugno. Nel frattempo, le famiglie sfollate continuano ad affidarsi alla combustione di legna e plastica da mobili e rifiuti per cucinare, aggravando i rischi per la salute e l’ambiente.

Nel nord di Gaza, mentre i partner umanitari continuano a distribuire farina di grano e cibo in scatola che entrano a Gaza attraverso il valico occidentale di Erez, da mesi nessun camion commerciale entra nell’area. Questo ha portato a una mancanza quasi totale di fonti proteiche (ad esempio carne e pollame) sul mercato locale e solo pochi tipi di verdure di produzione locale disponibili a prezzi inaccessibili, secondo l’FSS. Secondo una valutazione congiunta della FAO e del Centro satellitare delle Nazioni Unite (UNOSAT), già a maggio 2024 circa il 57% dei terreni coltivati di Gaza e un terzo delle serre erano stati danneggiati. Le continue operazioni militari a Rafah e il recente sfollamento dalla zona orientale di Khan Younis, dove prima della guerra si concentrava un’importante produzione agricola, hanno provocato ulteriori danni alle serre e costretto un maggior numero di persone a lasciare incustodite le proprie aziende agricole, destabilizzando ulteriormente i sistemi alimentari. L’FSS ha sottolineato che la ripresa delle attività agricole, anche su scala limitata a livello familiare o comunitario, contribuirebbe a migliorare la diversità della dieta e a ridurre le carenze alimentari nella Striscia di Gaza. Tuttavia, un ostacolo fondamentale alla riabilitazione dei sistemi alimentari è garantire un flusso costante di sementi, fertilizzanti e altri fattori produttivi agricoli attraverso tutti i valichi.

Gli ospedali che rimangono parzialmente funzionanti in tutta la Striscia stanno lottando per mantenere le operazioni vitali a causa della cronica carenza di carburante. Il 7 luglio, il capo dell’ospedale Kamal Adwan, dott. Hosam Abu Safia, ha riferito che la mancanza di carburante ha costretto l’ospedale a sospendere i servizi di dialisi, privando 21 pazienti renali del trattamento salvavita e mettendo a rischio la vita dei neonati nel reparto neonatale e dei pazienti critici nel reparto di terapia intensiva. Il 5 luglio, l’ospedale da campo specializzato del Kuwait ha ricevuto una piccola quantità di carburante dall’OMS e dall’UNRWA, che può aiutare a mantenere le operazioni per alcuni giorni. Nel frattempo, il Cluster Salute sta cercando di affrontare con urgenza le crescenti necessità del Nasser Medical Complex, che attualmente è l’ultimo ospedale terziario disponibile nel sud di Gaza.

L’OMS ha predisposto quattro camion di medicinali e forniture mediche presso l’ospedale la scorsa settimana e si appresta a consegnare 11.000 litri di carburante alla struttura l’8 luglio e ad ampliare la capacità dei letti di 100 posti in coordinamento con il Ministero della Salute. Tutti i letti dell’ospedale sono attualmente completamente occupati e l’ospedale sta affrontando una carenza critica di forniture, in particolare garze addominali, materiali per la medicazione delle ferite e camici chirurgici per le operazioni, a causa dell’elevato numero di casi di trauma che richiedono interventi urgenti.

Il 5 luglio, Medici Senza Frontiere (MSF) ha riferito che le sue équipe al Nasser Medical Complex stavano “facendo ricorso alle scorte mediche di emergenza” e che tutti i reparti erano sovraccarichi di pazienti, superando di gran lunga la capacità dei letti disponibili. Ad esempio, mentre il reparto pediatrico dispone di 56 letti, solo il 3 luglio sono stati accolti 100 pazienti, costringendo i bambini a sdraiarsi sul pavimento in mancanza di materassi. La responsabile delle attività infermieristiche di MSF ha descritto la situazione come prossima al punto di rottura, con i pazienti nei corridoi, sdraiati su coperte e seduti sulle scale, e con gli operatori sanitari costretti a mettere dei chiodi alle pareti per appendere le sacche di liquido endovenoso e di medicinali di cui i pazienti hanno bisogno. MSF ha anche avvertito che il Nasser Medical Complex è il principale sito su cui gli ospedali da campo fanno affidamento per sterilizzare le loro attrezzature e, se la struttura dovesse rimanere senza elettricità, anche diversi ospedali da campo smetterebbero di funzionare. Secondo l’ONG, non è stata in grado di portare a Gaza alcun rifornimento medico dalla fine della guerra.

Secondo l’ONG, dalla fine di aprile non è stata in grado di portare a Gaza alcuna fornitura medica, e più recentemente il 3 luglio, quando le autorità israeliane hanno negato l’ingresso nella Striscia ai camion che trasportavano aiuti medici di MSF a causa delle ostilità in corso.

Finanziamenti

All’8 luglio, gli Stati membri hanno erogato circa 1,28 miliardi di dollari su 3,42 miliardi di dollari (37%) richiesti per soddisfare i bisogni più critici di 2,3 milioni* di persone a Gaza e 800.000 persone in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, tra gennaio e dicembre 2024. Per l’analisi dei finanziamenti, consultare il cruscotto di monitoraggio finanziario dell’Appello Flash. (*2,3 milioni riflette la popolazione prevista della Striscia di Gaza al momento della pubblicazione dell’Appello Flash nell’aprile 2024. A luglio 2024, le Nazioni Unite stimano che nella Striscia di Gaza rimangano circa 2,1 milioni di persone e utilizzeranno questo numero aggiornato per scopi programmatici).

Il Fondo umanitario dei Territori palestinesi occupati (FTP) ha 109 progetti in corso, per un totale di 78,9 milioni di dollari, che rispondono a bisogni urgenti nella Striscia di Gaza (86%) e in Cisgiordania (14%). Di questi progetti, 69 sono realizzati da organizzazioni non governative internazionali (INGO), 26 da ONG nazionali e 14 da agenzie ONU. Un riepilogo delle attività e delle sfide dell’HF degli oPt a maggio 2024 è disponibile a questo link, mentre il Rapporto annuale 2023 dell’HF degli oPt è accessibile qui. Le donazioni private vengono raccolte direttamente attraverso l’HF oPt.