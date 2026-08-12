Articolo pubblicato originariamente su Haaretz. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite

I soldati dell’IDF che hanno prestato servizio in Cisgiordania raccontano a Haaretz come i coloni arruolati nei battaglioni di difesa territoriale, pur essendo formalmente subordinati all’esercito, utilizzino le operazioni dell’IDF per alimentare attivamente le tensioni con i palestinesi

Di Yaniv Kubovich

Durante il suo secondo periodo di servizio di riserva in Cisgiordania dall’inizio della guerra, G., ufficiale e manager di una startup, si è trovato ad affrontare un problema ricorrente: giovani provenienti da una havat, una fattoria o piccolo avamposto colonico nelle vicinanze, entravano ripetutamente nelle case delle famiglie palestinesi dei villaggi vicini.

«Entravano, si sedevano nei loro salotti e mettevano tutto a soqquadro», racconta G., che nel 2024 comandava un plotone sulle colline a sud di Hebron e oggi è vicecomandante di compagnia nella stessa zona.

Secondo G., un giorno la sua unità ha ricevuto la segnalazione di una famiglia palestinese che denunciava un’aggressione da parte di coloni. Lui e i suoi soldati si sono recati sul posto. Quando ha ordinato ai giovani di andarsene, questi gli hanno aizzato contro il loro cane, che ha tentato di morderlo.

Secondo G., un uomo che accompagnava i giovani, dichiarando di essere membro del battaglione di difesa territoriale e proprietario del vicino avamposto agricolo, lo ha minacciato dicendo che, se avesse presentato una denuncia ai suoi superiori, i giovani lo avrebbero accusato di molestie sessuali. G. afferma che l’intero episodio fu ripreso dalla sua bodycam e che ha comunque denunciato l’accaduto, senza però ricevere alcun sostegno dai comandanti superiori. Anzi.

«Il giorno dopo, il comandante della brigata ha chiamato il colono per tranquillizzarlo. Non ha voluto parlare con me», racconta G. «In seguito, il mio comandante di compagnia e quello di battaglione hanno organizzato una sulha — un incontro di riconciliazione — dicendo che i membri dei battaglioni di difesa territoriale “stanno facendo un lavoro sacro”.»

«Non stiamo contrastando il terrorismo. È una follia», racconta D., comandante di riserva. «Durante tutto il nostro periodo di servizio ci saranno stati forse due arresti di persone definite operative terroristiche legate ad Hamas a Hebron. Tutto il resto consisteva nell’affrontare ebrei in cerca di provocazioni.»

L’episodio è avvenuto quattro giorni prima della fine del suo servizio di riserva. G. ha pensato alla sua famiglia e all’azienda che dirige e ha deciso di non presentare denuncia.

«Probabilmente ho sbagliato», ammette, «ma c’era un sostegno tacito da parte del comandante della brigata e il messaggio era chiaro: un ufficiale può sopportare minacce, un tentativo di aggressione e l’umiliazione, ma non può entrare in conflitto con l’avamposto. Per questo l’atteggiamento della maggior parte delle persone è semplicemente: “Fammi finire e tornare alla mia vita”.»

L’episodio raccontato da G. non è un caso isolato. Altre testimonianze di comandanti e soldati, in servizio regolare e di riserva, che hanno prestato servizio in Cisgiordania dal 7 ottobre descrivono una realtà in cui il confine tra l’esercito e i battaglioni di difesa territoriale, composti da coloni locali richiamati come riservisti, è diventato sempre più sfumato.

Nelle conversazioni con Haaretz, i soldati — due dei quali hanno fornito testimonianze anche a Breaking the Silence, una ONG israeliana fondata da ex militari combattenti per raccogliere e pubblicare testimonianze sulle operazioni militari nei territori palestinesi — affermano che i membri dei battaglioni di difesa territoriale si comportano come una forza indipendente, talvolta insieme ad altri civili.

I battaglioni dell’esercito che dovrebbero comandarli faticano, oppure non osano, imporre dei limiti. I soldati che cercano di far rispettare gli ordini finiscono talvolta per diventare loro stessi bersagli, mentre i comandanti di grado superiore preferiscono accontentare i coloni.

«Ogni volta che arrivavamo, loro erano già lì», racconta H., un soldato che ha prestato servizio nell’area degli insediamenti di Gush Etzion. «Non segnalavano mai nulla in anticipo via radio. Arrivavamo e li trovavamo già sul posto, non per cercare di calmare la situazione, ma come parte del problema.»

Oltre alla frustrazione e al senso di impotenza, le testimonianze rivelano una crisi di fiducia che ha portato i soldati a mettere in discussione lo scopo stesso della loro missione.

«Non stiamo contrastando il terrorismo. È una follia», afferma D., comandante di riserva. «Durante tutto il nostro periodo di servizio ci saranno stati forse due arresti di persone definite operative terroristiche legate ad Hamas a Hebron. Tutto il resto consisteva nell’affrontare ebrei in cerca di provocazioni. Facciamo il lavoro dei cani da guardia: presidiamo la recinzione a Gaza e pattugliamo la Cisgiordania. Passiamo tutto il giorno a inseguire coloni da un episodio all’altro, e loro ci ignorano. Ti vedono come un servo, come se ti facessero un favore lasciandoti proteggere loro.»

Il loro obiettivo: creare tensione con i palestinesi

Dopo il 7 ottobre, l’esercito ha reclutato circa 5.500 coloni della Cisgiordania nei battaglioni di difesa territoriale, per servire come riservisti nei loro insediamenti e nelle aree vicine ai villaggi palestinesi. Ben presto si sono accumulate testimonianze sul coinvolgimento dei membri di questi battaglioni in atti di violenza, minacce e distruzione di proprietà palestinesi.

Già nel gennaio 2024, una fonte della sicurezza aveva riferito a Haaretz che era stato deciso di limitare le loro attività agli insediamenti e di richiedere, almeno ufficialmente, l’autorizzazione del comandante di brigata per qualsiasi attività al di fuori di essi. Ma la realtà sul terreno era, e rimane, diversa.

Nel marzo di quest’anno, per esempio, tre palestinesi sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco in due episodi che hanno coinvolto coloni appartenenti a un battaglione di difesa territoriale. Ad aprile, un soldato di un battaglione di difesa territoriale ha sparato e ucciso un palestinese nel villaggio di Deir Jarir, vicino a Ramallah. A maggio, un soldato di un battaglione di difesa territoriale che, secondo le testimonianze dei militari, era ubriaco ha aperto il fuoco indiscriminatamente contro abitazioni palestinesi nel vicino campo profughi di Al-Aroub.

Secondo gli ordini dell’IDF, i battaglioni di difesa territoriale sono subordinati al battaglione e alla brigata che operano nella zona in quel momento. Ma le testimonianze dei soldati indicano ripetutamente che i membri dei battaglioni di difesa territoriale non accettano l’autorità dei comandanti ai quali sono subordinati.

N., un riservista che ha prestato centinaia di giorni di servizio dall’inizio della guerra, racconta che durante il suo servizio sulle colline a sud di Hebron la sua unità aveva notato la formazione di un avamposto agricolo ai margini del villaggio palestinese di Susya. Prima sono arrivati alcuni giovani con greggi di pecore, poi pick-up, attrezzature e bestiame.

«Non avevamo dubbi su dove si volesse arrivare», racconta. «Il loro obiettivo era creare tensione con i palestinesi.»

Secondo N., il comandante di compagnia ha riferito quanto stava accadendo al comandante di battaglione e ha avvertito persino che l’unità non sarebbe stata in grado di proteggere l’accampamento, ma ha ricevuto l’ordine di «prevenire gli scontri».

Quando il comandante ha chiesto che l’accampamento fosse evacuato e ha avvertito che le tensioni avrebbero potuto concludersi con l’uccisione di un palestinese o di un colono, la brigata inizialmente ha rifiutato e ha preferito aspettare la Polizia di frontiera. L’autorizzazione è arrivata soltanto dopo che alcuni giovani avevano aggredito a sassate un palestinese, ferendolo gravemente alla testa.

L’unità di N. è arrivata all’accampamento e ha iniziato a evacuarlo quando è comparso un veicolo militare con a bordo membri del battaglione di difesa territoriale.

«C’era un soldato all’ingresso che ha cercato di fermarli, ma lo hanno ignorato e hanno continuato ad avanzare. Il pick-up gli è passato letteralmente sopra una gamba», racconta N. «Sono scesi e hanno iniziato a confrontarsi con noi, chiedendo: “Che cosa state facendo? Perché li state evacuando?”. Poi hanno iniziato a minacciarci. Questo mostra quanto sia diventata distorta la realtà: persone in uniforme, armate e a bordo di un veicolo militare, cercavano di impedire all’IDF di portare a termine una missione ordinata dai suoi stessi comandanti.»

In quel periodo sui social network è circolato un video che mostrava un colono arrivare in un villaggio palestinese e picchiare un abitante mentre due soldati armati stavano accanto a lui.

«Sapevamo che era nel nostro settore, ma i soldati non appartenevano al nostro battaglione e non li riconoscevamo, così abbiamo capito che provenivano dal battaglione di difesa territoriale», racconta N. «Vedi quest’uomo picchiare brutalmente un palestinese. Ci sono palestinesi intorno, ma non possono fare nulla perché accanto a lui ci sono soldati armati.»

Secondo N., soltanto dopo che i soldati hanno contattato il comandante di compagnia e hanno insistito sulla questione, la brigata ha iniziato a indagare sull’accaduto. La brigata ha comunicato loro che alcuni dei poteri della forza di difesa territoriale erano stati limitati e che il colono responsabile dell’aggressione era stato fermato dalla polizia e rilasciato alcune ore dopo.

Secondo N., il giorno in cui l’accampamento è stato evacuato è emerso che quello stesso colono era tra le persone arrivate sul veicolo militare per minacciare i soldati.

«Quella sera, il comandante della brigata ha chiamato questo colono, che si è scoperto essere proprietario di un avamposto agricolo vicino a Susya e una figura ben nota nella zona, e ha fatto con lui una sulha», racconta N. «Con noi, invece, non ha parlato.»

Secondo le testimonianze, i membri dei battaglioni di difesa territoriale e altri coloni istituiscono talvolta posti di blocco senza autorizzazione o coordinamento con il battaglione al quale sono subordinati.

«Fanno scendere i palestinesi dalle auto, li fanno sdraiare sulla strada, anche nelle giornate calde quando l’asfalto è rovente, li ammanettano e smontano le loro automobili, apparentemente per perquisirle, ma in realtà tirano fuori tutto», racconta L., un soldato che ha prestato servizio in Cisgiordania. «Gli ebrei, naturalmente, attraversano liberamente questi posti di blocco.»

«I membri dei battaglioni di difesa territoriale indossano uniformi e portano armi militari. Dal punto di vista dei palestinesi, sono soldati dell’IDF a tutti gli effetti, anche quando agiscono senza autorizzazione e in violazione degli ordini o della legge», afferma un comandante che ha prestato recentemente servizio nel nord della Samaria.

Le testimonianze indicano che i membri dei battaglioni di difesa territoriale arrivano ripetutamente sui luoghi degli scontri prima dell’esercito.

«Ogni volta che arrivavamo, loro erano già lì», racconta H., un soldato che ha prestato servizio nell’area degli insediamenti di Gush Etzion. «Non segnalavano mai nulla in anticipo via radio. Arrivavamo e li trovavamo già sul posto, non per cercare di calmare la situazione, ma come parte del problema.»

H. e altri soldati sottolineano l’ambiguità del loro doppio ruolo. Da una parte, i membri dei battaglioni di difesa territoriale sono soldati e dispongono quindi dell’autorità e delle risorse militari. Dall’altra, in quanto residenti degli insediamenti, hanno legami con persone coinvolte in alcuni degli scontri violenti e spesso agiscono per proteggerle, anche quando sono proprio queste persone a generare tensioni e violenza contro i palestinesi.

Secondo H., i membri dei battaglioni di difesa territoriale si muovono liberamente nelle basi e negli avamposti, entrano nelle sale operative e hanno accesso ai rapporti operativi e a informazioni sensibili. Ritiene che ciò permetta loro di sapere dove sono previste le attività dell’IDF, quali forze sono schierate nei diversi settori e quali palestinesi hanno presentato denunce per episodi di violenza. I soldati temono che informazioni militari vengano trasferite ai civili.

M., un comandante che ha completato un periodo di servizio operativo nel nord della Samaria, descrive un episodio di saccheggio avvenuto davanti ai suoi soldati nei pressi di un posto di blocco sul monte Ebal, a nord della città palestinese di Nablus, dove erano parcheggiati veicoli palestinesi confiscati.

Secondo il suo racconto, alcuni coloni sono arrivati e hanno iniziato a smontare parti dei veicoli. Quando un soldato ha chiesto loro che cosa stessero facendo, hanno risposto: «Che cosa vuoi dire? Lo prendiamo. È nostro». Hanno aggiunto di avere l’approvazione rabbinica perché si trattava di «bottino di guerra» e hanno minacciato il soldato: «Vattene immediatamente da qui prima che succeda qualcosa».

M. ha inoltre assistito a un episodio in cui, racconta, il coordinatore della sicurezza di un insediamento ha sparato contro un pastore che non rappresentava alcuna minaccia.

«Il pastore era lontano. Non c’era alcuna minaccia e lui se ne stava semplicemente lì, quando quello gli ha sparato dall’interno dell’insediamento, attraverso la recinzione. Che cosa hanno fatto? Gli hanno confiscato l’arma come si confisca il telefono a un bambino a scuola, per poi restituirgliela due settimane dopo», racconta. «Non si è trattato soltanto di una punizione indulgente. Ha dimostrato che persino una sparatoria ingiustificata non era sufficiente perché i comandanti si chiedessero se quella persona dovesse continuare a portare un’arma militare.»

Secondo le testimonianze, i membri dei battaglioni di difesa territoriale partecipano anche ad arresti e operazioni militari, non sempre in coordinamento con l’esercito.

«Vengono con noi, a volte anche in parte in abiti civili, come se fossero parte integrante del battaglione», racconta R., un comandante che ha prestato servizio nell’area degli insediamenti di Gush Etzion. «Molto spesso si uniscono anche civili degli insediamenti, senza alcun coordinamento o identificazione. Entrano nelle case palestinesi e nessuno dice loro niente. Alcuni non sono affatto soldati combattenti e non conoscono le procedure operative; più di una volta si è rischiato che finisse con il fuoco amico. Ti dicono apertamente che qui sono loro i “signori della terra”, ed è davvero così che appare la situazione sul terreno.»

Un senso di proprietà che si estende anche alle risorse dell’esercito

Questo senso di appropriazione non riguarda soltanto le operazioni militari. T., un soldato che ha recentemente completato un periodo di servizio nella zona di Nablus, racconta che un giorno, dopo la rottura di una tubatura in un avamposto, ha chiuso l’acqua per fermare l’allagamento.

«Nel giro di un’ora è arrivato un colono chiedendo: “Chi ha chiuso l’acqua?”. All’inizio pensai che fosse il nostro addetto alla sorveglianza del cancello. Gli ho detto: “Senti, qui si è rotta una tubatura”. E lui mi ha risposto: “Hai chiuso l’acqua a me e alla mia famiglia”. Poi ha indicato la collina e ha detto: “Io vivo lassù e sono collegato a questa tubatura”. Gli ho detto: “Aspetta, che cosa significa? Prendi l’acqua dall’avamposto dell’IDF?”. E lui: “Sì, qui funziona così”, e ha cominciato ad arrabbiarsi e a insultarmi.»

Secondo T., il fatto che un’infrastruttura privata fosse collegata a quella dell’esercito senza controlli né pagamento regolamentato non provocò alcun provvedimento contro il colono. Ritiene che il collegamento abusivo alla rete idrica sia ancora in funzione.

Il rapporto tra l’esercito e i membri dei battaglioni di difesa territoriale è talvolta costruito su legami personali. I coloni invitano soldati e comandanti a mangiare con loro e alimentano un senso di collaborazione. Ma, secondo i soldati, questa partnership si rivela ripetutamente falsa, nascondendo una lotta costante per il controllo del territorio e una progressiva erosione dell’autorità militare. Allo stesso tempo, la vicinanza coltivata dai coloni rende ancora più difficile per i soldati stabilire confini chiari. Forse è per questo che i coloni si sentono a casa persino negli avamposti militari.

«Un venerdì sono andato nella cucina del battaglione a prendere il pasto di Shabbat per il mio plotone e ho visto un membro del battaglione di difesa territoriale caricare 30 o 40 porzioni», racconta M. «Gli ho chiesto per chi fosse il cibo e mi ha risposto: “Durante lo Shabbat, tutti i giovani degli avamposti agricoli e le famiglie amano sedersi insieme a mangiare”. Mi ha fatto impazzire. Un cuoco di riserva dovrebbe cucinare per il battaglione usando le provviste che il battaglione riceve, mentre questo tizio vive a casa, dorme a casa e viene a prendere il cibo per tutta la sua famiglia. La sensazione è che tu debba loro tutto.»

Secondo N., uno degli episodi che ha lasciato l’impressione più forte su di lui e sui suoi compagni è avvenuto alla fine di luglio 2025, quando Awdah Hathaleen, abitante del villaggio di Umm al-Khair, è stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco.

Il colono Yinon Levi ha sparato a Hathaleen dopo essere entrato nel villaggio armato della propria pistola per accompagnare alcuni trattori impegnati nella costruzione di una strada verso l’insediamento di Carmel.

Secondo N., i lavori erano stati autorizzati, ma le forze presenti nel settore non erano state informate in anticipo, nonostante si trattasse di una situazione volatile che aveva già provocato scontri. Quando gli abitanti si opposero, Levi ha estratto la pistola e ha sparato.

Hathaleen, che stava riprendendo l’episodio da circa 30 metri di distanza, è stato colpito e ucciso. Questa settimana, a un anno dalla sparatoria, la Procura dello Stato ha annunciato che Levi è stato incriminato.

Dopo l’episodio, lo Stato ha trattenuto il corpo di Hathaleen per nove giorni, mentre ai soldati fu affidato il compito di «ripristinare la calma nel settore». Secondo N., durante la notte venivano inviati a svolgere «operazioni di mappatura» nei villaggi della zona.

«Entriamo nelle case delle persone, le svegliamo, mettiamo donne e bambini in una stanza e gli uomini in un’altra, prendiamo i loro documenti d’identità, li fotografiamo e perquisiamo le abitazioni», racconta. «Sapevamo che non avremmo trovato nulla. Le informazioni su tutti gli abitanti erano già nei sistemi dell’IDF. Non vedevamo alcun valore informativo o operativo. Era chiaro che lo scopo fosse molestare i palestinesi e assicurarsi che tenessero la testa bassa. L’intera compagnia è rimasta con una sensazione terribile, con la consapevolezza di aver fallito. Persone sono state uccise e ferite, ed è successo sotto la supervisione dello Stato, in un’area che era sotto la nostra responsabilità, e non siamo riusciti a impedirlo.»

«Questo non è un lavoro per riservisti»

I soldati che cercavano di allontanare i coloni violenti si trovavano spesso senza nessuno disposto a far rispettare la legge. Secondo N., per gran parte del loro periodo di servizio non sapevano di avere l’autorità per fermare o arrestare coloni violenti. Ne furono informati soltanto verso la fine del servizio.

Al contrario, ai soldati veniva richiesto di chiamare la polizia dopo ogni episodio di violenza.

«Ma c’è una sola pattuglia per l’intero settore, e arriva da Be’er Sheva, quindi a volte ci metteva più di un’ora ad arrivare. Nel frattempo gli episodi degeneravano e le persone venivano ferite», racconta N.

«I due agenti che arrivavano conoscevano la zona e i piantagrane e a volte riuscivano ad allontanarli, ma non ha senso che una sola pattuglia con due agenti debba spostarsi da un episodio all’altro attraverso tutte le colline a sud di Hebron.»

In assenza della polizia, l’esercito è tenuto a separare le due parti, ma ai soldati non viene attribuita un’autorità chiara e non hanno una conoscenza approfondita della legge. Di conseguenza, i comandanti talvolta preferiscono continuare ad aspettare la polizia piuttosto che intervenire.

«Questo non è un lavoro per riservisti», afferma un comandante. «Non puoi aspettarti che i riservisti inizino a confrontarsi fisicamente con gli ebrei presenti sul posto. È una situazione che non sanno come gestire.»

Secondo i soldati, la situazione influisce anche sulla loro motivazione a continuare a prestare servizio in Cisgiordania. Non vogliono abbandonare la missione di proteggere gli abitanti degli insediamenti, ma trovano difficile accettare una realtà in cui le stesse persone che sono stati mandati a proteggere interferiscono con le loro operazioni, li minacciano, utilizzano le risorse dell’esercito e li espongono inutilmente al pericolo.

Il risultato è un rapporto profondamente problematico, nel quale non è più chiaro chi impartisca realmente gli ordini.

«Sanno che i battaglioni ruotano ogni pochi mesi e che loro saranno ancora lì», afferma G. «Tutti pensano: “Va bene, finiamo questa cosa e ce ne andiamo”. Ma anche dopo che te ne vai, gli episodi continuano a seguirti.»

«Torniamo dalle nostre famiglie e al nostro lavoro con la sensazione di aver fallito», conclude N. «Abbiamo fallito nel proteggere palestinesi innocenti; abbiamo rinunciato. Quando uno Stato manda soldati a proteggere un territorio e, allo stesso tempo, permette ad altri di far capire chi comanda davvero, questo è un fallimento non soltanto disciplinare o operativo, ma etico. Lì esiste un Far West della violenza dei coloni contro i palestinesi. Non c’è alcuna ragione perché questa debba essere la realtà, né perché i soldati dell’IDF debbano farne parte.»