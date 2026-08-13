Poesie da Gaza: la terra ricorda il loro nome

Poesia pubblicata originariamente su We Are Not Numbers. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite

Di Ahmed Dremly

Quella mattina la terra era silenziosa.

Non vuota —

silenziosa.

Portava dentro di sé

il peso di una famiglia,

i sogni dei bambini,

le mani delle madri,

i passi di coloro

che un tempo l’avevano percorsa.

Il cielo incombeva su Gaza,

ampio e incerto,

come se persino il cielo

non sapesse dove deporre il proprio dolore.

Dopo mille e novantanove giorni,

la terra aprì le sue mani.

Non per prenderli,

ma per restituirli.

Centododici anime

della famiglia Abu Sharia

riemersero dalle macerie —

medici,

ingegneri,

madri,

padri,

bambini,

neonati.

Un’intera famiglia

restituita alla memoria della terra.

Quel giorno Gaza non accolse dei corpi.

Ricevette dei nomi.

Una madre di cinque figli

stava su un tetto,

con fiori,

caramelle

e le lacrime che non riusciva a nascondere.

Gridò verso il cielo:

Viva i martiri.

Un bambino che aveva perso entrambi i genitori

guardò attraverso una finestra infranta.

Il mondo era andato in frantumi davanti ai suoi occhi,

eppure la sua voce rimase:

Per voi, Palestina.

Un uomo sopravvissuto

alla morte di tutti coloro che amava

portava con sé ciò che restava della sua famiglia —

ossa, fotografie, ricordi.

Portava un universo

dentro le sue mani ferite.

E disse:

I martiri non muoiono.

Uno zio che aveva sepolto quindici cuori

alzò la voce:

Allah Akbar.

Non come un addio,

ma come una promessa.

Questa terra conosce i nostri passi.

Questa terra conosce i nostri nomi.

Qui viviamo.

Qui moriamo.

Le strade di Gaza si riempirono ancora.

Non solo di dolore,

ma di migliaia di mani

che si tendevano verso i corpi avvolti nelle bandiere,

contendendosi l’onore

di portare coloro

che avevano portato Gaza prima di loro.

Il caffè veniva versato accanto alle tombe.

Le storie venivano raccontate accanto alle rovine.

E ogni ferita

riapriva un altro ricordo.

Oggi,

le macerie hanno finalmente parlato.

Hanno restituito le ultime parole

di coloro che riposavano sotto di esse.

Di coloro che proteggevano la terra

e che dalla terra erano protetti.

Oggi Gaza indossa il suo dolore

come un abito antico.

E la terra sussurra:

Non sono mai stati sepolti sotto di me.

Sono stati piantati.

E io ricorderò i loro nomi.

Nota dell’autore: La poesia è stata ispirata dal funerale celebrato il 4 agosto 2026 a Gaza per 112 membri della famiglia Abu Sharia, i cui resti sono stati recuperati dalle macerie a più di due anni dalla loro uccisione. Della famiglia sono stati uccisi 308 membri, ma finora sono stati recuperati i resti di soli 112 di loro. Erano miei vicini e conoscevo personalmente molti di loro.