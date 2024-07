Voci da Gaza: giorno 269, 270 e 271

I giorni duecentosessantanovesimo , duecentosettantesimo e duecentosettantunesimo della guerra genocida contro Gaza, 1, 2 e 3 luglio 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

Mordi e fuggi è il segno distintivo del vivere tra la vita e la morte durante questa aggressione sionista alla Striscia di Gaza

Sembra che l’esercito sionista non abbia più obiettivi specifici per la sua continua aggressione contro la Striscia di Gaza. Allo stesso tempo, non è facile per i leader sionisti fare un passo indietro, poiché vogliono dimostrare la loro vittoria, e ora, dopo duecentosettantuno giorni di aggressioni feroci, in cui decine di migliaia di palestinesi sono stati martirizzati e feriti, più di due terzi dei quali donne e bambini, oltre alla portata della distruzione totale che ha colpito ogni angolo, vicolo e strada della Striscia di Gaza, e nonostante le enormi perdite logistiche umane e militari inflitte ai sionisti, sono determinati a continuare la loro barbara aggressione.

Ciò che sta accadendo a terra è che lo stretto assedio che ci è stato imposto ci ha fatto sentire che abbiamo a che fare con delle fantasie, ma queste fantasie sono spesso incarnate nella realtà sotto forma di un carro armato, di un proiettile di artiglieria, di un missile o di suoni spaventosi realizzati dai droni. Ad esempio, mentre ero seduta di notte con una mia parente, mentre nel vicinato calava il silenzio e tutti dormivano, e ci stavamo consultando su alcuni preparativi per il giorno successivo, all’improvviso ci fu un lampo di luce, seguito dall’esplosione di un missile. Mentre indicavo la finestra, lei si è alzata dalla sedia terrorizzata, chiedendomi se fossimo ancora vivi. Le ho detto la mia solita frase: “Finché vediamo e sentiamo, allora siamo ancora vivi”. “Dov’è questo attacco? Cosa sta succedendo?” Ho risposto: “Questo è il gioco del gatto e del topo, avanti e indietro, una botta colpisce, l’altra fallisce”.

Questa infatti è la nostra vita. I giorni trascorrono mentre siamo in uno stato di attesa: spunterà il mattino di un nuovo giorno e così saremo destinati ad una nuova nascita, oppure chi non rinasce finirà la sua vita come martire. Forse sarà sepolto sotto le macerie, o le sue parti del corpo saranno sepolte in una fossa comune, oppure il destino sarà elegante e allora verrà sepolto con un funerale degno. Come dice la mia parente: “L’importante è morire di una morte degna”.

Palestinesi sfollati a causa dell’offensiva aerea e di terra israeliana sulla Striscia di Gaza, giovedì.Jehad Alshrafi / AP

Durante questo continuo sballottamento, mi sono ricordata della mia amica che è stata sfollata più di sei volte a Rafah, e prima ancora a Khan Yunis, e ho dovuto trovare un nuovo posto dove poteva rifugiarsi dopo il bombardamento del campo in cui era rimasta solo per diversi giorni a Mawasi Rafah, sfollata da un altro campo. Le ho chiesto delle sue condizioni e lei ha detto che si trovava a suo agio nel nuovo posto, e che i colleghi e le colleghe intorno a lei si prendono cura di lei, e ciò che è importante ora è che non è più sola.

In una lunga conversazione con mia nipote, la cui zia (mia cugina) era morta proprio il giorno prima e che era stata sfollata insieme all’altra nipote nel sud, mi ha detto la stessa cosa che molte donne della famiglia avevano scritto sulla sua morte, che era stanca della vita di sfollamento forzato e ogni giorno mi chiedeva quando sarebbe tornata a casa sua e al suo letto? Ha vissuto i suoi ultimi giorni senza mangiare né bere, desiderando solo di andare dai suoi genitori. Chiedeva ogni giorno: “Quando torneremo?”. Un giorno, ha chiesto a qualcuno di portarle delle cose da casa, soprattutto un sacchetto di henné, in modo che potesse tingersi i capelli bianchi prima di tornare a casa. Tuttavia, sembra che l’ultimo giorno della sua vita si fosse accorta di non poter tornare dopo che i bombardamenti si erano intensificati intorno al suo luogo di sfollamento, e quindi non ha chiesto l’henné come al solito. Inoltre non ha accettato cibo e nemmeno acqua, e nonostante i tentativi di chi la circondava di convincerla a mangiare ha chiuso la bocca affinché la sua anima è volata in cielo, forse per raggiungere i suoi genitori come desiderava, e forse è una martire di questo crudele sfollamento, come lo sono le dozzine di persone che sono morte dal senso d’oppressione nei luoghi di sfollamento.

La mia amica mi ha informato di una notizia scioccante, ovvero che circa una settimana fa, una nostra cara amica è morta. La cosa triste è che è caduta ed è rotolata giù dalle scale del centro di accoglienza, una scuola, dove era stata sfollata nella regione centrale. Dalla caduta non ha più parlato né capito nulla, e poi è morta sola, estranea dalla sua casa e dai suoi figli. Tutto nella sua vita è finito per sempre a causa di una scivolata dalle scale di uno sporco rifugio.

Ogni volta che la mia parente sente storie simili di disgrazie e incidenti mortali nei luoghi di sfollamento, piange di paura e prega Dio di morire una morte degna. In realtà, questo è il desiderio di tutti i residenti della Striscia di Gaza che non hanno problemi con la morte e le misure del destino, piuttosto, hanno un problema con quel nemico infido che quando assedia, bombarda e penetra nelle aree uccide e sfolla le persone da un’area all’altra. Alcuni di loro vengono martirizzati mentre fuggono sotto una pioggia di proiettili, oppure rimangono feriti e muoiono dissanguati, come è successo a centinaia di persone. Inoltre, ciò che fa sentire le persone oppresse e umiliate sono i metodi feroci usati dal nemico, che portano le persone a desiderare una morte degna, sfuggendo a una vita maledetta e crudele, ed essere considerati martiri e non solo morti dimenticati.